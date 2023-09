Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Pitești, prin Administrația Domeniului Public, a finalizat lucrarile de asfaltare și reparații ale terenului de sport de la Școala Gimnaziala ,,Mircea Eliade”, pe o suprafața de aproximativ 1400 mp, și ale aleii de acces spre școala – suprafața de aproximativ 600 mp. Acțiunile…

- Finala Campionatului Național Școlar pe clase GSL 2022-2023 a avut loc in București. Din Maramureș au participat 11 copii. Șase dintre ei s-au intors acasa cu premii. Iulia-Maria Avram (Școala Gimnaziala ”Dimitrie Cantemir” Baia Mare) – locul 1, clasa a IV-a; Tudor-Ioan Codrea (Școala Gimnaziala ”Ioan…

- Un parc cu figurine gigantice care reproduc insecte de la noi din tara, se amenajeaza langa municipiul Odorheiu Secuiesc, in premiera in Romania. Va avea rolul de a-i imprieteni pe copii cu lumea insectelor si de a oferi inca un punct de atractie turistilor care vin in zona. Initiatorul Insect Park…

- Trei fete și doi baieți, toți de la școli din Targu Mureș sunt singurii din județul nostru care au obținut media 10 la Evaluarea Naționala. Este vorba despre Sara Camelia Codarcea de la Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian", Lioara Adina Butilca și Maria Dobozi, ambele de la Școala Gimnaziala…

- Poveștile unor tineri care cazut prada consumului de droguri și care au reușit sa se ridice din infern au luat forma unor articole de presa, docufiction și podcasturi care au fost realizate in cadrul proiectului „Cu ochii larg deschiși!", derulat de Asociația Culturala a Festivalurilor și Conferințelor…

- Victor Nagy, elev in clasa a VI-a la Școala Gimnaziala "Dacia" din Targu Mureș a obținut un Premiu Special la Olimpiada Naționala "Lectura ca abilitate de viața", competiție școlara care a avut loc in Constanța, in luna mai 2023. Premiul obținut este cu atat mai meritat cu cat Victor a incheiat proba…

- Amalia Huciu, șefa de promoție de anul acesta de la Școala Gimnaziala „Romulus Guga" din Targu Mureș, a oferit prin intermediul unui interviu acordat cotidianului Zi de Zi mai multe detalii cu privire la parcursul sau școlar și la urmatoarele etape din experiența sa de cercetaș pentru care se pregatește.…

