Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a trecut prin momente dificile in ultima sa casnicie. Vedeta a marturisit totul in cadrul unui podcast de-al lui Damian Draghici. Ce a facut Tuncay Ozturk in timp ce era casatorit cu fosta Zana a Surprizelor și cum s-ar fi folosit de ea. Prin ce a trecut Andreea Marin in fosta relație…

- Claudia Patrașcanu a marturisit cum a ajuns sa afle ca soțul sau, Gabi Badalau, cu care se afla in plin proces de divorț, i-a fost infidel in timpul casniciei lor tumultoase. Culmea, cantareața a aflat chiar de la el cand, unde și cu cine se intalnea „pe ascuns”.

- Sarbatorile de iarna nu au fost un pirlej de bucurie pentru Tily Niculae (35 de ani) și familia ei. Actrița a anunțat de curand pe rețelele de socializare ca atat ea, cat și soțul, Dragoș Popescu (45 de ani) și copiii, Sofia (9 ani) Radu (9 luni) au fost depistați pozitiv cu COVID-19 chiar in zilele…

- Actrița Andreea Perju este mama și soție și pare ca totul ii merge ca pe roate. In realitate, casnicia ei nu a fost lipsita de probleme. Vedeta a fost foarte aproape de desparțire, dupa ce se distanțase prea mult de soțul ei.

- Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei baieți ai sai s-au desparțit dupa o relație de 25 de ani. Cei doi nu au fost casatoriți, iar in momentul in care interpretul a parasit casa in care a locuit cu familia lui, a evitat sa dea detalii despre motivele care au dus la ruptura. Acum, acesta a confirmat…

- Pandemia de coronavirus a bagat groaza in vedetele noastre care nu mai știu cum sa paraseasca Bucureștiul, din cauza numarului periculos de mare de bolnavi Covid-19. Speriata de restricțiile dure luate de autoritați, dar și de situația tragica din spitale, unde cu greu se elibereaza un pat la ATI, mai…