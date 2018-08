Ioan Pascu, PSD: 15.000 de euro si 12 luni de inchisoare pentru unii protestatari

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Sora a scris, intr-o postare pe Facebook, ca cei care vin astazi de peste hotare sa participe la protest „sunt cei care au deprins gustul libertatii, care stiu ce inseamna munca cinstita si demnitatea“. Totodata, filosoful a transmis ca va participa la miting si ii indeamna pe romanii din tara…

- Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pascu sugereaza, într-o postare publicata pe Facebook, ca opinia critica a Comisiei de la Veneția este una comandata de "statul paralel" din România și este destinata exclusiv consumului politic intern.

- Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pascu sugereaza, intr-o postare publicata pe Facebook, ca statul paralel sustine Comisia de la Venetia, acesta fiind motivul pentru care raportul preliminar intocmit de Comisie este atat de critic. "V-ati intrebat de ce recentul Raportul 'critic' al Comisiei este unul…

- Cateva sute de manifestanti au protestat in Piata Victoriei din capitala, pentru a doua seara, indemnand la nesupunere civica si dorind sa blocheze accesul in zona, in semn de opozitie fata de modificarea Codului penal. Mitingul a fost convocat pe Facebook de mai multe grupuri civice.

- Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pascu sugereaza, intr-o postare publicata pe Facebook, ca Rusia s-ar afla in spatele ploilor si vijeliilor care s-au abatut asupra Romaniei, Greciei si Bulgariei, in ultimele zile. Pascu sustine ca vremea rea va mai dura pana la finalul Campionatului Mondial din Rusia…

- Monica Macovei atrage atenția ca abuzul in serviciu dispare, in varianta propusa de Ministerul Justiției. Europarlamentarul afirma ca Tudorel Toader, inca ministru al Justiției, ”deși a aratat ca este doar avocatul infractorilor, propune redefinirea abuzului in serviciu ca sa scape Dragnea și de dosar,…

- Fostul ministru al dezvoltarii regionale si turismului, Elena Udrea, a reactionat pe Facebook in urma deciziei definitive a Instantei Supreme. Udrea a fost condamnata la sase ani de inchisoare cu executare in dosarul „Gala Bute”.

- Fostul premier Mihai Tudose face misto de exercitiul de PR facut de Liviu Dragnea recent, cand liderul PSD a oferit castigat un pariu un roman, pe Facebook. La o postare in care le ura "La multi ani" tuturor copiilor, Tudose a fost intrebat daca este intr-adevar el cel care scrie pe...