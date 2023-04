Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe l-a ironizat pe Dan Petrescu la finalul meciului Universitatea Craiova – CFR Cluj, scor 1-2, din etapa a 2-a a play-off-ului Ligii 1. Totul dupa ce oltenii au avut 68% posesie si 15-0 la cornere. „Bursucul” a precizat, la flash-interviuri, ca adversarii i-au pus probleme doar in ultimul…

- Ioan Ovidiu Sabau i-a oferit debutul lui Alex Bota la U Cluj in minutul 83 al derby-ului cu CFR Cluj. Fotbalistul in varsta de 14 ani, 11 luni, 13 zile, intrat in locul lui Ianis Stoica, a devenit al treilea cel mai tanar jucator din istoria Ligii 1. Gazeta Sporturilor a luat legatura cu Marius Stan,…

- CFR Cluj a caștigat cu U Cluj, scor 4-0, in etapa #30 din Superliga. Alexandru Cristian Bota, atacantul „Șepcilor Roșii” cu varsta de 14 ani, 11 luni, 13 zile, a devenit al treilea cel mai tanar jucator din istoria Ligii 1. Bota a intrat in minutul 83, in locul lui Ianis Stoica, cans scorul era 3-0…

- Dan Petrescu, antrenorul campioanei Romaniei, acuza anumite jocuri de culise pentru a pune presiune pe CFR Cluj, pe tema arbitrajului.Meciul CFR Cluj – UTA Arad, scor 2-1, din etapa cu numarul 28 a Ligii 1, a generat o controversa publica in privința deciziilor de arbitraj.Dan Petrescu este de parere…

- Petrolul și-a luat gandul de la play-off dupa infrangerea drastica suferita cu CFR Cluj, scor 2-5, iar fanii au tolerat cu greu umilința traita pe teren propriu in fața campioanei en-titre. Mai mulți membri ai peluzei ploieștene au așteptat finalul conferinței pentru a merge sa-i ceara explicații tehnicianului…

- Petrolul a pierdut pe terenul Farului etapa trecuta (0-2), dar atmosfera e destul de relaxata in vestiar, inaintea vizitei campioanei CFR Cluj (luni, ora 20:00). Responsabilul cu acest aspect ramane Constantin Budescu (34 de ani). Intr-un clip postat pe contul lui de TikTok, Budescu il filmeaza pe…

- Jucatorii lui Mihai Pintilii și ai lui Thomas Neubert au alergat enorm in derby-ul CFR Cluj – FCSB 0-1. Au fost 7 fotbaliști care au adunat peste 10 kilometri in meciul de duminica. FCSB a caștigat la Cluj, 1-0, și a reintrat in lupta pentru titlu, o victorie pentru care roș-albaștrii au depus un efort…

- Neinvinsa in 2023, cu o victorie si un egal in cele doua partide jucate 3 0 acasa cu Sepsi Sfantu Gheorghe si 0 0 in deplasare cu U Cluj , Rapidul vizeaza victoria cu FC Voluntari, pentru a tine aproape de primele doua clasate. Etapa a 24 a a Ligii 1 incepe astazi, cand se joaca doua partide, iar maine…