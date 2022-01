Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, dat in urmarire dupa ce a fost condamnat definitiv la doi ani si jumatate de inchisoare cu executare, pentru savarsirea unei infractiuni la regimul armelor si munitiilor, a fost prins in Grecia, informeaza News.ro. „Avand in vedere mandatul de executare a pedepsei inchisorii,…

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, omul de afaceri a fost prins in urma actiunilor IPJ Brașov și cu ajutorul polițiștilor greci. Acesta a fost prins in nordul Greciei.Pe numele sau a fost emis un mandat european de arestare imediat dupa condamnarea de saptamana trecuta. Fostul patron al echipei de fotbal…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie a fost gasit astazi de oamenii legii in Grecia, in zona Thessaloniki. Operațiunea de depistare a fugarului a fost organizata de polițiștii romani și greci. Activitațile au fost coordonate de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brașov. Investigațiile au fost efectuate de…

- Omul de afaceri Ioan Neculaie, dat in urmarire dupa ce a fost codamnat definitiv la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, pentru savarsirea unei infractiuni la regimul armelor si munitiilor, a fost prins in Grecia, a informat news.ro . „Avand in vedere mandatul de executare a pedepsei inchisorii,…

- O masina de Politie a fost folosita de un individ pentru un clip video pe TikTok, iar acum Politia Romana face verificari pentru a se stabili cum a reusit barbatul sa conduca autospeciala Politiei. Politia nu știe, inca, cum a reusit tanarul, care se pare ca este din Ilfov, sa se urce la volanul unei…

- Polițiști din cadrul Secției 3 au oprit in trafic ieri, in jurul orei 22.20, un barbat, care a condus un autovehicul de pe raza localitații Prejmer pana in municipiul Brașov, fara a opri la semnalele regulamentare de oprire efectuate de catre polițiști. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au…

- Polițiștii brașoveni de la Serviciul de Investigarea Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, au efectuat astazi 19 percheziții domiciliare, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, spalare de bani, contrabanda și furt. Perchezițiile…

- Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigații Criminale, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “șantaj” și “camata”.…