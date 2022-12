Invitație la Festivalul „Gaudeamus Winter” Casa de Cultura a Studenților Brașov, instituție aflata in subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Sportului, organizeaza sub egida Anului European al Tineretului, in parteneriat cu Filarmonica Brașov și Liceul de Muzica “Tudor Ciortea”, o noua ediție a Festivalului „Gaudeamus Winter”, manifestare ce iși propune și in acest an sa creeze atmosfera specifica sarbatorilor de iarna. Pe scena vor urca artiști locali, Corul Liceului de Muzica „Tudor Ciortea”, colindatori ai Ansamblului Folcloric Studențesc „Junii Brașovului”, care vor intrepreta colinde tradiționale și cantece de iarna. Publicul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

