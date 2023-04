Zeci de mii de flori și plante ornamentale impodobesc Piața Sfantul Petru pentru a marca bucuria invierii Mantuitorului, iar papa Francisc este așteptat de mii de credincioși cu binecuvantarea ”Urbi et Orbi”, transmite Vatican News. Florile sunt aduse din Olanda și aranjamantele sunt realizate de florari ai Vaticanului, in colaborare cu experți din Olanda, Slovenia și Italia. ”Aranjamentele florale sunt realizate de Serviciul Gradinilor și Mediului din Cetatea Vaticanului, in colaborare cu florari din Italia, Olanda și Slovenia. Experții in domeniu vor lucra impreuna pe intregul parcurs al zilei…