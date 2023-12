Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, și liderul chinez Xi Jinping au avut o intilnire bilaterala la reședința guvernamentala Diaoyutai, in cadrul vizitei de lucru a șefului de stat belarus in China. "Creșterea istorica a nivelului relațiilor a dat un impuls puternic aprofundarii domeniilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin – care nu a luat parte la summitul liderilor G20 din septembrie, in India – urmeaza sa participe prin videoconferinta la un summit virtual al Grupului Celor Douazeci, potrivit televiziunii ruse de stat, relateaza AFP. Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter …

- Joe Biden și Xi Jinping se vor intalni miercuri la San Francisco in primul lor summit in mai puțin de peste un an. Este un eveniment de anvergura globala pe care Statele Unite și China trebuie sa-l poata prezenta ambele ca pe un succes.

- Fostul premier chinez Li Keqiang (2013-2023) a decedat in urma unei crize cardiace, a informat vineri presa de stat chineza citata de agentiile internationale de presa. „Li se afla la Shanghai. Pe 26 octombrie, Li a avut brusc o criza cardiaca si a decedat la 00:10 pe 27 octombrie (joi 16:10 GMT), dupa…

- Inainte de vizita in Statele Unite a șefului diplomației chineze, Wang Yi, liderul de la Beijing a afirmat ca tara sa este dispusa sa coopereze cu SUA. Presedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri, potrivit presei de stat chineze, ca tara sa este dispusa sa coopereze cu Statele Unite, in conditiile…

- Peng Liyuan, soția președintelui chinez Xi Jinping, a invitat miercuri soțiile liderilor straini prezente la Beijing sa viziteze Muzeul Național de Arte și Meștesuguri din China, cunoscut ca Muzeul Patrimoniului Cultural Imaterial din China. Invitații internaționali au fost in capitala cu prilejul participarii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sosit marti la Beijing pentru a se intalni cu presedintele chinez Xi Jinping intr-o vizita extrem de urmarita, menita sa demonstreze increderea si parteneriatul "fara limite" dintre cele doua tari, chiar daca razboiul din Ucraina continua.