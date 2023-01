Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii interesați sa dezvolte afaceri pe litoralul Marii Negre, cea mai importanta zona turistica din Romania, au acum posibilitatea de a achiziționa hoteluri de 2, 3 și 4* in stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud. Activele sunt scoase la vanzare de THR Marea Neagra, companie in care Transilvania…

- „Acest optimism vine tocmai din volumul acestor investitii straine care a atins in acest an o cifra record. Pana in luna octombrie a anului sunt 9,4 miliarde si probabil ca la finalul anului se va sari de 11 miliarde, iar aceasta cifra aduce economiei romanesti pe langa investitii si capital, locuri…

- Vicepresedintele Partidului Acțiune și Solidaritate din Republica Moldova, Lilian Carp, face un pas spre scena politica din Romania. Deputatul de la Chisinau s-a inscris in USR, pentru a intari legatura dintre parlamentul din Romania și cel din Republica Moldova.

- Adina Valean, comisar european pe Transporturi, susține ca raportul pe Schengen, adoptat de Colegiul Comisarilor, este unul „extrem de pozitiv”, fiind de parere ca are „un limbaj foarte bun” fața de Romania.

- In aceste zile se discuta, din nou, despre pensii, majorare și cota unica de impozitare. Conform liderului PSD, ar trebui sa se renunțe la acest sistem de impozitare. Marcel Ciolacu spune ca am ramas printre ultimii din Europa. In state, precum Islanda, țara cu cel mai bun sistem de pensii in 2022,…

- Contribuția de cogenerare a fost taiata dramatic de ANRE pana aproape de zero, de la 1 noiembrie. Astfel, astfel facturile la energie electrica vor scadea din aceasta luna. Una dintre componentele facturii de curent, și anume contribuția pentru cogenerare, scade dramatic, pana aproape de dispariție,…

- Dupa scaderile inregistrate in 2019 si 2020, transportul feroviar de marfa in Uniunea Europeana a revenit pe crestere in 2021, iar Romania se numara printre statele cu cele mai importante cresteri anuale, arata datele publicate luni de Eurostat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…