Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii nu pot instala turbine eoliene offshore in Romania, intrucat inca nu se cunoaste cu exactitate care este institutia care ar trebui sa concesioneze companiilor suprafete sau terenuri din Marea Neagra pentru acest tip de activitate, a declarat, luni, Niculae Havrilet, director si expert in…

- Miercuri seara s-au disputat ultimele meciuri din faza grupelor Campionatului European de fotbal. In prima faza eliminatorie vor evolua 16 echipe. Arena Naționala din București va gazdui partida Franța – Elveția, programata la 28 iunie. Partidele din optimi sunt urmatoarele: 27 iunie, Sevilla: Belgia…

- Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Grecia, Croația și Polonia au decis sa se conecteze la portalul UE pentru verificarea certificatului digital COVID-19, lansat astazi, 1 iunie, și au inceput sa elibereze primele pașapoarte COVID, potrivit Mediafax. Alte țari au decis sa lanseze certificatul digital…

- Hidrogenul verde este considerat sursa de energie a viitorului, motiv pentru care multe țari din întreaga lume au intrat într-o competiție contra cronometru pentru a se impune primele pe o noua piața. Și în Europa, state precum Spania, Franța, Germania, Olanda, Danemarca sau Portugalia…

- OnePlus a raportat un debut bun al anului curent, cu o creștere substanțiala a vanzarilor de 388% și o creștere a veniturilor de 286% in Europa, comparativ cu primul trimestru din 2020. Aceasta creștere se datoreaza in mare parte gamei de smartphone-uri flagship ale companiei, care a contribuit cu 65%…

- Autoturismele cu motor diesel nu au reprezentat decat 23,2% dintre inmatricularile de automobile in Europa in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aproape 30% la inceputul lui 2020, arata datele publicate de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP, informeaza…

- Tara scandinava, care a ales sa nu impuna carantina, are o medie pe sapte zile de 625 de noi infectii la 1 milion de oameni, potrivit ourworldindata.org. Prin comparatie, Polonia a inregistrat 521, Franta - 491, Olanda - 430, Italia - 237 si Germania - 208. Cifra inregistrata de Suedia este cu mult…

- Tara scandinava, care a ales sa nu impuna carantina, are o medie pe sapte zile de 625 de noi infectii la 1 milion de oameni. Prin comparatie, Polonia a inregistrat 521, Franta - 491, Olanda - 430, Italia - 237 si Germania - 208. Cifra inregistrata de Suedia este cu mult mai mare decat cele ale tarilor…