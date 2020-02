Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe s-au majorat usor in 2019, cu circa 0,56% fata de perioada similara a anului trecut, la 5,296 miliarde de euro, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 5,296 miliarde de euro…

- Investitiile straine directe (FDI) in China au crescut anul trecut cu 5,8%, la 941,5 miliarde de yuani (136,71 miliarde de dolari), a anuntat marti Ministerul Comertului, transmite Reuters potrivit Agerpres. In schimb, investitiile directe chineze peste hotare au scazut cu 6% in 2019, la 807,95 miliarde…

- Investitiile straine directe au scazut usor anul trecut la nivel global, afectate de situatia tensionata din Hong Kong precum si de reducerea fluxurilor de investitii in Marea Britanie din cauza incertitudinilor provocate de Brexit, a anuntat luni Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare…

- Investitiile straine directe au crescut in primele 11 luni din 2019 cu circa 2,55% fata de perioada similara a anului trecut, la 5,145 miliarde de euro, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 5,145 miliarde de euro…

- Capitalismul a venit ca venit ca o mana cereasca in Romania si a fost mult dorit de catre romani, care considerau acest sistem drept salvarea din comunism, a declarat pentru Wall-Street.ro Radu Frunica, specialist in recrutare de top. Desi schimbarea...

- Investitiile straine directe au crescut in primele 10 luni din 2019 cu 1,13% fata de perioada similara a anului trecut, la 4,822 miliarde de euro, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 4,822 miliarde…