Investiţiile şi proiectele europene, subiect de contre în CL Craiova Nu e sedinta de Consiliu Local (CL) la Craiova fara sa existe discutii aprinse intre opozitie si executiv. Si de fiecare data, cel putin in acest an, tonul a fost dat de grupul USR. La fel s-a intamplat si in sedinta de joi, cand au fost supuse spre aprobare, printre altele, executia bugetara pe primul semestru al anului si o rectificare bugetara. La prima, consilierii municipali USR au votat impotriva, iar la rectificare s-au abtinut. Motivul: investitiile realizate pana in prezent si stadiul proiectelor cu finantare europeana. De altfel, cele doua subiecte au si reprezentat principalul motiv… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

