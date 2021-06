Investiţiile pe piaţa imobiliarelor s-au redus cu 50% în primul trimestru (raport) Volumul investitiilor pe piata imobiliarelor din Romania a fost de circa 74 milioane de euro in primul trimestru al acestui an, cu aproximativ 50% mai putin decat in perioada similara a anului trecut, insa estimarile pentru intregul an indica un volum investitional de peste 700 de milioane de euro, potrivit unui raport de piata realizat de o companie de profil.



