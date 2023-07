Stiri pe aceeasi tema

- Inflația este cuvantul cel mai folosit in discuțiile economice din prima jumatate a acestui an. Și pe buna dreptate, pentru ca practic, raportat la anul trecut, veniturile tuturor romanilor au avut o depreciere de minim 15%. Și cum putem totuși sa ne protejam de astfel de perioade atunci cand ne gandim…

- Aproximativ 40% dintre cancere ar putea fi evitate, deoarece sunt legate de stilul de viața cu principalele componente: activitate fizica, tabagism, obezitate, alimentație dezechilibrata, abuz de alcool. Cercetatorii de la Universitatea Newcastle au efectuat un studiu pentru a evalua eficacitatea recomandarilor…

- ”Uniunea Europeana a deblocat 2,4 miliarde de euro din Fondul pentru Modernizare, pentru a finanta 31 de proiecte din sapte tari membre, inclusiv Romania. Sunt finantate investitii suplimentare in Romania (1,1 miliarde de euro), Cehia (un miliard de euro), Bulgaria (197 de milioane de euro), Polonia…

- Barna Tanczos, ministrul Mediului, a facut o serie de declaratii despre problema ursilor din Romania care patrund in comunitatile umane, in contextul in care reprezentanti ai Comisiei pentru Petitii din cadrul Parlamentului European vor vizita Romania pe aceasta tema. „Este pentru prima data cand o…

- Guvernul a aprobat astazi proiectul de ordonanța de urgența privind gestionarea și controlul cheltuirii banilor publici. Fondurile alocate pentru bunuri și servicii se reduc cu 10%, se diminueaza posturile de consilieri cu 50% și se suspenda angajarile la stat. Reducerea cheltuielilor bugetare cu 10%…

- Dupa doi ani de la nașterea prematura a gemenilor sai, Ramona Pauleanu a revenit pe micul ecran, la Antena 1 insa și nu la Pro TV, acolo unde a activat in ultimii ani. Trecerea de la un post la altul s-a produs „fara averse”, caci jurnalista a mai lucrat in trustul din Baneasa și in urma cu 15 ani.Deși…

- Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, la tragerile speciale loto "miniVacanta cu Noroc!" de duminica.Potrivit unui comunicat al companiei, pentru Loto 6/49 fondul de castiguri este suplimentat cu 100.000 de lei, pentru Joker…

- Cercetare surprinzatoare din China: consumul frecvent de alimente prajite, in special cartofi prajiți, favorizeaza anxietatea și tulburarile depresive.Riscul ar crește de la 7% la 12%, avand consecințe negative asupra sanatații mintale. Este surprinzator pentru ca, de obicei, acest tip de mancare…