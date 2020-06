Investițiile continuă în ritm alert la Bascov Deși traversam o perioada nu tocmai favorabila din punct de vedere economic, in comuna Bascov lucrurile merg cum nu se poate mai bine. Investițiile continua pe banda rulanta, iar edilul Gheorghe Stancu spera ca pana la finalul anului sa realizeze tot ce și-a propus. ”In aceasta perioada dificila din punct de vedere social, din cauza […] Articolul Investițiile continua in ritm alert la Bascov apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

