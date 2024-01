N. D. Conform Primariei Ploiești, conducerea municipalitații a semnat, la sfarșitul saptamanii trecute, doua contracte de finanțare pentru punerea in aplicare a unor proiecte de maxima importanța pentru Spitalul Municipal și cel de Pediatrie din oraș. Cele doua contracte sunt in valoare totala de 32,5 milioane lei, proiectele ce vor fi realizate cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliența avand ca obiectiv reducerea riscului de infecții nosocomiale in cele doua unitați sanitare menționate. ”In calitate de beneficiar, Primaria Ploiești a semnat contractul de finanțare pentru implementarea…