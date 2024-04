Stiri pe aceeasi tema

- Cinci zodii se imbogațesc in 2024! Nativii au muncit mult, iar acum veniturile lor vor crește substanțial Anul 2024 vine cu vești extrem de bune pentru cinci zodii. Astrele spun ca veniturile lor vor crește substanțial, iar banii vor aparea din orice activitate. Cinci zodii au realizat ca fiecare acțiune…

- Cinci zodii se imbogațesc in 2024! Nativii au muncit mult, iar acum veniturile lor vor crește substanțialAnul 2024 vine cu vești extrem de bune pentru cinci zodii. Astrele spun ca veniturile lor vor crește substanțial, iar banii vor aparea din orice activitate.Cinci zodii au realizat ca fiecare…

- Veniturile din vanzarile de arme și servicii militare inregistrate de catre cele mai mari 100 de companii de pe mapamond au totalizat, in 2022, suma de 597,220 miliarde USD, potrivit unei analize a Institutului Internațional de Cercetare a Pacii din Stockholm (SIPRI). Romania nu apare in topul marilor…

- In acest articol, vei citi despre caracteristicile celor mai puternice trei semne zodiacale chinezești. Vom explora ce separa aceste semne și cum ar putea avea impact asupra vieții tale. In plus, ne vom uita la ceea ce s-ar putea intampla in 2024 pentru persoanele nascute sub aceste semne. Sa aflam…

- In acest articol, vei citi despre caracteristicile celor mai puternice trei semne zodiacale chinezești. Vom explora ce separa aceste semne și cum ar putea avea impact asupra vieții tale. In plus, ne vom uita la ceea ce s-ar putea intampla in 2024 pentru persoanele nascute sub aceste semne. Sa aflam…

- Doua luni au mai ramas pana cand pensionarii vor incepe sa primeasca deciziile de la Casa Naționala de Pensii, dupa noua lege. Milioane de pensionari așteapta acum sa vada cați bani vor primi dupa recalculare.

- 1 iulie este termenul maxim pana la care ministrul de Finanțe trebuie sa vina cu o evaluare pentru a crește veniturile celor platiți cu salariul minim pe economie. Premierul vrea ca salariul minim sa creasca la 3.700 de lei. Sunt luate in calcul mai multe

- ”Cheltuielile companiilor cu inteligenta artificiala generativa (Gen AI) vor creste in 2024 cu 30%, de la aproximativ 16 miliarde de dolari in 2023”, potrivit celei mai recente editii a raportului Deloitte Technology, Media and Telecommnications (TMT) Predictions, si mai multe companii isi vor dezvolta…