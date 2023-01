Stiri pe aceeasi tema

- TREI milioane de euro prin PNRR pentru Spitalul din Campeni: Ce investiții se vor face cu banii TREI milioane de euro prin PNRR pentru Spitalul din Campeni: Ce investiții se vor face cu banii Spitalul Orașenesc Campeni a primit finanțare de 3 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliența.…

- Luna decembrie a insemnat pentru Spitalul Județean din Timișoara depunerea mai multor solicitari de finanțare pentru proiecte susținute din Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta 12 – Sanatate, coordonata de Ministerul Sanatații. Este vorba de solicitari in valoare de multe milioane…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației și Municipiul Dej au semnat 3 proiecte finanțate in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența( PNRR), in valoare de peste 9,5 milioane lei( 2 milioane euro). Primul proiect semnat este „Renovare energetica moderata a cladirii publice…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației și Municipiul Dej au semnat trei proiecte finanțate in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența( PNRR), in valoare de peste 9,5 milioane lei (2 milioane euro). Primul proiect semnat este „Renovare energetica moderata a cladirii…

- Pe langa cele 13 proiecte europene aflate in implementare in momentul de fața, Primaria Cugir a reușit sa acceseze sume importante din bugetul destinat Programului Național de Redresare și Reziliența. Chiar astazi, Primarul Adrian Teban a semnat unul dintre contractele de finanțare caștigate prin PNRR.…

- Administratia Nationala “Apele Romane” a anuntat, in aceasta saptamana, ca intentioneaza sa modernizeze barajul de la Surduc. Obiectivul face parte dintr-un proiect national propus de ANAR, care vizeaza modernizarea a 20 de baraje aflate in administrarea “Apelor Romane”, proiect in valoare de peste…

- Municipiul Vatra Dornei a obținut finanțarea a trei proiecte in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența. Anunțul a fost facut de primarul municipiului, Ilie Boncheș, acesta precizand ca finanțarea pentru toate cele trei proiecte este 100% nerambursabila. Ilie Boncheș a aratat ca un prim…

- Dupa publicarea listei cererilor de finanțare aprobate in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta C10 – Fondul Local, Municipiul Targoviște a reușit depunerea cu succes a doua cereri de finanțare, a caror valoare insumeaza 80.067.321 lei. Ca valoare a finanțarii atrase, municipalitatea…