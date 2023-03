Investiții de 1,4 miliarde euro într-o fabrică de baterii auto la Galați Galațiul pare sa devina atractiv pentru dezvoltarea unor investiții importante odata cu dezvoltarea proiectelor de infrastructura care sa scoata din izolare zona Galați – Braila și ne referim aici la podul de la Braila și drumurile expres de legatura cu Drumul European 85 și Autostrada A2, dar și la Aeroportul Internațional Galați – Braila, care se afla in etapa studiilor tehnice. Au fost deja anunțate doua investiții in domenii foarte importante pentru politica energetica la nivel european, producerea bateriilor electrice pentru industria auto și asamblarea panourilor fotovoltaice. Belgienii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Compania belgiana Avesta Battery and Energy Engineering (ABEE) are un plan de afaceri in valoare de 1,4 miliarde de euro pentru construirea la Galați a unei fabrici de baterii electrice pentru industria auto.Portofoliul companiei ABEE include soluții integrate pentru proiectarea și producerea…

