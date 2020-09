Investiţii, bani, proiecte! CARAS-SEVERIN – In ședința Consiliului Judetean de luni, 31 august 2020, a fost aprobata introducerea la finanțare a unui nou obiectiv de investiții. Este vorba despre lucrari de ranforsare in intravilanul localitații Vrani! In același timp, s-a aprobat suplimentarea finanțarii pentru intravilan Bania, dar și o importanta alocare de fonduri pentru Spitalul Județean de Urgența Reșița in vederea inlocuirii, intre altele, a singurului aparat laser din județ care deservea pacienții Secției Urologie. „Sumele alocate noilor obiective de investiții fac parte din economia obținuta la lucrarile de ranforsare… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Cei 15 membri ai Biroului Electoral Judetean au votat in unanimitate ca Biroul de Circumscriptie nr.6 de la Moldova Noua sa emita o hotarare in baza procesului verbal din 24 august 2020, cand la Moldova Noua s-a votat, cu un scor de 6-4, acceptarea candidaturilor lui Torma si listei…

- LUNCAVITA – Dupa isprava nocturna, barbatul si-a abandonat victima ranita grav pe caldaram, si-a mutat masina in directie inversa si a dat bir cu fugitii pe jos, fiind prins a doua zi, dimineata. Judecatoria Caransebes, insa, nu a considerat ca este necesara arestarea, astfel ca barbatul este acum sub…

- Temerarul bibliotecar din municipiul Petroșani, Avram Iancu, pornește intr-o noua aventura. Polisportivul incearca un nou record național de anduranța. Avram Iancu va inota 120 de kilometri in memoria surorii și a fratelui sau, pe care i-a pierdut prematur in mai puțin de un an. ”De Ziua Marinei…

- OTELU ROSU – Capitala Vaii Bistrei se adauga oraselor carasene in care, in sfarsit, se poate vorbi de conditii decente de trai si asta pentru ca miercuri au fost finalizate lucrarile la statia de epurare! Valoarea investiției obiectivului inaugurat este de 8,2 milioane lei și rezolva astfel problema…

- Meteorologii au emis, joi, noi avertizari nowcasting Cod portocaliu de ploi, vant si descarcari electrice, valabile in zone din Moldova, Oltenia si Banat.Astfel, pana la ora 16:00, in zonele montane din judetele Gorj si Valcea, respectiv in judetul Caras-Severin (localitatile: Anina, Teregova,…

- Meteorologii au emis avertizari cod portocaliu de ploi cu grindina, pentru județele Caraș-Severin, Gorj, Valcea și Argeș, valabile pentru luni dupa-amiaza, anunța MEDIAFAX.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pana la ora 16.30, in județul Caraș-Severin, in zona de munte,…

- Construcția stațiilor de epurare de la Baile Herculane, Moldova Noua și Oțelu Roșu, parte a proiectului de modernizare a infrastructurii de apa și apa uzata in Caraș Severin derulat de Aquacaraș, a fost finalizata la aproape 8 ani de la semnarea contractului de finanțare. Astazi a fost inaugurata stația…

- BAILE HERCULANE – Receptia a avut loc vineri, intr-un cadru festiv, cu paine si sare pentru oficialitatile care participat! Asa cum au remarcat si turistii aflati temporar in statiune, unele mirosuri neplacute nu erau date de apele sulfuroase, ci de problemele cauzate de fosta statie de epurare, care…