Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Rutiera au fost neiertatori, miercuri de dimineața, cu șoferii care au incalcat regulile de circulație pe șoselele din Dambovița. In urma acțiuni pentru creșterea gradului de siguranța a cetațenilor, combaterea ilegalitaților din domeniul protecției mediului, dar și a migrației ilegale,…

- O romanca din comuna Iablanița, județul Caraș-Severin, a fugit din Italia, unde era cautata de autoritati. Femeia, acuzata de prostitutie si proxenetism, a fost prinsa ieri la Mehadia. Polițiștii din Mehadia au efectuat arestarea in baza unui mandat european emis de autoritațile italiene. Femeia, de…

- Zeci de amenzi și permise reținute, dupa o razie la Trușești Vineri, in intervalul orar 07:00-12:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Hlipiceni, impreuna cu polițiștii din cadrul Serviciului Rutier și Biroul Județean de Poliție Transporturi Botoșani, au acționat, pe raza comunei Trușești,…

- In perioada 9 10 decembrie a.c., aproximativ 740 de politisti au desfasurat activitati, in cadrul actiunii "Blocada", pe raza judetului Constanta. Politistii au actionat in sistem intergrat, impreuna cu jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi Tomis Constanta si Inspectoratului de Jandarmi Judetean…

- Politistii din Caras-Severin au efectuat mai multe controale in trafic saptamana trecuta, in care au acordat aproape o mie de amenzi. In cadrul actiunii au fost retinute 47 de permise de conducere și 36 de certificate de inmatriculare au fost retrase. Polițiștii au aplicat 985 de sancțiuni contravenționale,…

- Polițiștii din Cluj-Napoca, din secțiile urbane și rurale, alaturi de cei ai Biroului Rutier au acționat, joi, in municipiu cu scopul de a preveni accidentele de circulatie și de a impune o conduita responsabila in trafic.

- Acțiune de amploare a polițiștilor din Lugoj, sambata. Oamenii legii au desfașurat verificari in mai multe zone din oraș și in cele din apropiere. Au dat amenzi de peste 18.000 de lei in numai cateva ore.

- Miercuri, 14 noiembrie polițiștii rutieri din județul Timiș au acționat cu aparatele radar pe principalele drumuri județene pentru a depista șoferi care incalca limite de viteza sau reguli de circulație. Polițiștii au dat sute de amenzi și au prins și au avut cazuri privind consumul de droguri.