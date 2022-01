Investigații obligatorii pe care femeile trebuie să le facă după vârsta de 40 de ani Daca tocmai ați trecut de varsta de 40 de ani, este momentul pentru noi investigații astfel incat sa va asigurați ca totul este in regula cu sanatatea voastra. Vizitele medicale regulate reprezinta un factor important in menținerea sanatații și chiar prevenirea anumitor afecțiuni. Cand vine vorba de sanatatea feminina, fiecare etapa a vieții vine cu riscuri ce necesita investigații amanunțite in funcție de varsta la care femeia a ajuns. Medicul Silviu Iștoc, șef de secție obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital, ne sfatuiește ce investigații medicale sa facem dupa varsta de 40 de ani.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

