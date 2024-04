Stiri pe aceeasi tema

- A doua serie din „Durere și vindecare” („Enfermeras”, 2019-2022) continua și in luna aprilie, de la ora 15:50, exclusiv la DIVA, de luni pana vineri fiind difuzate cate doua noi episoade. Episoade care promit un amestec de dragoste, pierderi dureroase și salvari emoționante! Noua serie a telenovelei…

- Fascinanta serie "NASA: Culisele Inovatiilor", o calatorie plina de descoperiri spatiale, dar si programe speciale despre importanta mediului inconjurator sunt cateva dintre noutatile lunii aprilie la National Geographic si Wild., potrivit news.ro. NASA: Culisele inovatiilor - serie noua, din 16…

- Anul trecut, pentru prevenirea și combaterea infracționalitații in domeniul armelor, explozivilor si substantelor periculoase, polițiștii salajeni au fost efectuat 14 percheziții domiciliare, au fost organizate 48 de acțiuni in cadrul carora au fost constatate 82 de infracțiuni și au fost ridicate,…

- Dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de insușirea bunului gasit și efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos. La data de 16 februarie a.c., in urma activitaților investigativ-operative efectuate, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalau au identificat…

- O captura de marfuri, care ar fi fost introdusa in mod ilegal in Republica Moldova, ridicata de angajații Poliției de Frontiera. Microbuzul cu marfa a fost depistat in regiunea localitaților Tudora și Crocmaz, raionul Ștefan Voda. In cadrul unor masuri speciale de investigații, polițiștii de frontiera…

- In ziua de 31 ianuarie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau au reținut un barbat de 37 de ani, din Buzau, principalul banuit in cazul in cazul savarșirii unor infracțiuni de furturi din buzunare. Tot ieri, polițiștii de investigații criminale sprijiniți de…

- Pe fondul criticilor privind efectele negative ale retelelor sale sociale asupra tinerilor, Meta anunța ca ia o serie de masuri stricte, printre care și decizia de a ascunde postarile care abordeaza subiecte care le pot da idei periculoase adolescenților, transmite News.ro. Meta anunta ca postarile…