- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a descoperit o frauda de 410.000 de euro din fonduri europene, bani destinați unui proiect de mediu si deturnați de un consortiu de cinci companii mici si mijlocii din Spania, Franta, Irlanda si Romania catre investitii intr-un hotel-cazinou in Cipru. Proiectul…

- Ponderea valorii adaugate brute aduse de filialele multinationalelor in economia romaneasca a crescut in anul 2017 pana la 44,2%, de la 43,3% in 2016, si asta pozitioneaza Romania pe locul patru in Uniunea Europeana, dupa Irlanda (62,8%), Ungaria (50%) si Slovacia (48,1%), arata datele publicate marti…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, sambata, ca prin Ordonanta Militara nr 7 este prelungita suspendarea transportului rutier international de persoane, dar a aratat ca sunt introduse o serie de inlesniri pentru soferii care realizeaza transport de marfa international. ‘O alta prevedere…

- Campionatul European de Fotbal - amanat. Jocurile Olimpice de vara - reprogramate pentru 2021. Alte competitii interne sau externe pe care telespectatorii le puteau urmari la TVR - handbal, rugby, volei, gimnastica, fotbal - de asemenea, suspendate. Intr-o perioada in care marile evenimente sportive…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 48 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus).Citește și:…

- Ministerul Afacerilor Externe a facut precizari vis-a-vis de cazurile conaționalilor noștri afectați de coronavirus. Pana in prezent, 30 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19, iar 7 cetațeni romani au decedat ca urmare a infecției. Din cei infectați 23…

- De astazi, sunt sistate toate cursele aeriene regulate cu Italia, Spania si Franta, iar dupa miezul noptii vor fi anulate zborurile cu Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Germania, Irlanda, Marea Britanie, Polonia, Portugalia si Romania.