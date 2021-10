Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii la toate concursurile organizate de Politia Romana trebuie sa fie vaccinati, sa fi trecut prin boala sau sa prezinte rezultatul negativ al unui test de coronavirus. In caz contrar, aceștia nu vor avea acces la niciun fel de concurs. Politia Romana anunta, miercuri, ca, in vederea prevenirii…

- Vineri dimineața, 8 octombrie, al cincilea supraviețuitor al incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța a decedat. Pacienta era o femeie de 80 de ani, infectata cu Covid-19, dar care avea și alte comorbiditați. Femeia fusese transferata acum o saptamana la Spitalul Județean Constanța.…

- Anul trecut, pe vremea aceasta, cand nu existau vaccinuri anti-COVID, cazurile de coronavirus de abia incepeau sa creasca. Pe 29 septembrie 2020, de exemplu, era inregistrate 1.470 de infectari noi, comparativ cu ziua de astazi (29.09.2021), cand am ajuns la aproape 11.000 de infectari, in unele zile…

- Hans Kluge, directorul OMS Europa, s-a aratat pesimist vineri, 10 septembrie, fata de imunizarea prin vaccinare. Kluge nu crede ca vaccinul – doar el – poate opri pandemia de COVID-19.Motivul ar fi variantele noului coronavirus , care au redus perspectiva imunitatii colective. Hans Kluge indeamna,…

- Rapperul Kanye West a anuntat ca, din motive personale, a depus la o curte de justitie din Los Angeles o cerere oficiala pentru schimbarea numelui, relateaza BBC. Actiunea lui vine dupa aproximativ trei ani de cand starul, fost candidat la presedintia SUA, a scris pe Twitter ca are in plan sa isi schimbe…

- Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a declarat pentru Fox News ca este „probabil” sa apara in cele din urma o varianta de coronavirus rezistenta la vaccin. „De fiecare data cand apare o varianta in lume, oamenii de stiinta o cerceteaza pentru a vedea daca aceasta varianta poate evita protectia…

- Premierul Florin Cițu susține ca a facut inchisoare in urma DUI, iar pe site-ul curții din Iowa apare OWI. In acel stat, termenul oficial pentru a „conduce sub influența – DUI” (alcool sau droguri n.r.) este OWI (operating while intoxicated). Practic, este vorba despre conducerea unui vehicul cu motor…

- Marocul impune noi restricții anti-Covid din cauza variantei Delta. Este vorba despre interdicții referitoare la circulația pe timp de noapte. Conform BBC, restricțiile de circulație pe timp de noapte vor fi impuse incepand de marți seara – oamenii nu vor mai avea voie sa circule intre orele 21:00 și…