- Martin Cooper, barbatul considerat inventatorul telefonului mobil și prima persoana care a efectuat un apel pe un telefon mobil in 1973, prezice ca smartphone-urile, așa cum le cunoaștem, vor disparea. Intr-adevar, in timpul unui interviu acordat CNBC, Martin Cooper a explicat: „corpul uman este stația…

- Romania s-ar putea alinia in randul țarilor in care Tik tok-ul este interzis in instituțiile publice.Nicolae Ciuca a declarat decizia poate fi luata doar pe baza unei analize a specialistilor, insa nu vede nicio problema sa ne aliniem comportamentului Comisiei Europene „O asemenea decizie trebuie sa…

- Astazi, premierul Romaniei a anunțat ca are un nou consilier: o Inteligența Artificiala (IA) pe nume Ion, care va da sfaturi in materie de guvernare. Ion (http://ion.gov.ro) se afla inca in stadiul in care trebuie sa invețe, de aceea, Deșteptarea.ro a stat de vorba cu cea mai cunoscuta Inteligența Artificala…

- Facebook s-a folosit de smartphone-urile utilizatorilor, fara stiinta acestora, pentru a testa functii noi ale platformei sale de socializare, potrivit unui fost angajat al companiei, care sustine ca a fost concediat pentru ca a refuzat sa se conformeze acestei practici, relateaza publicatia MacWorld.…

Cel putin noua persoane si-au pierdut viata in urma ciocnirilor de langa aeroportul Juliaca, din sudul statului Peru, a anuntat, luni, biroul ombudsmanului din Peru, transmite Rador.

- Dupa creșterea in sondaje a AUR-ului, tot mai mulți baroni PSD au inceput sa joace la doua capete, adica sa-și impuna oameni de ai loc in partidul lui George Simion. Unul dintre baronii PSD care vrea sa aiba control și in AUR este președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu. De cateva…

- Printul Harry a dezvaluit in volumul sau de memorii ca a ucis 25 de "talibani" atunci cand era angajat ca pilot de elicopter pe frontul din Afganistan si ca trebuia sa isi considere tintele "ca niste piese de sah", asa cum a fost invatat in timpul antrenamentelor militare, pentru a putea sa traga asupra…

- Pele s-a stins din viața in urma cu cateva zile, iar astazi a fost inmormantat la cel mai inalt cimitir din lume. Mii de oameni s-au adunat pentru a-l conduce pe legendarul fotbalist pe ultimul drum, dupa o cariera incredibila in lumea sportului din intreaga lume.