Invazie de șerpi la Balș. Unul a ajuns chiar la spital In ultima perioada, tot mai mulți cetațeni din Balș au chemat jandarmii sa-i scape de șerpii care le-au invadat curțile, ba chiar au ajuns sub capota autoturismelor sau in salonele de la spitalul orașenesc. Recent, un șarpe de aproape un metru a fost filmat de un pacient internat in Spitalul Orașenesc Balș, județul Olt, potrivit GDS.ro In filmul postat de barbat pe Facebook se vede clar cum reptila merge pe podeaua din salon, dupa care urca peretele spre fereastra salonului. Este foarte probabil sa fi intrat pe ușa de acces a personalului unitații medicale. „Știți ca este invazie de șerpi in județ,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

