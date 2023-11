Invazia ploșnițelor a ajuns pana in Coreea de Sud și a pus pe jar Guvernul de la Seul. Autoritațile au anunțat o campanie de patru saptamani, cu inspecții și dezinsecții in spațiile publice, dar și private, pentru a scapa de insectele care fusesera eradicate in 1960 și care acum au reaparut, relateaza The Guardian.