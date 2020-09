Stiri pe aceeasi tema

- Nepotul lui Marian Godina a fost umilit și refuzat de invațatoarea lui, dupa prima zi de școala, pe motiv ca ceilalți copii nu il accepta, ca parinții se gandesc deja sa-și mute micuții, recomandandu-i-se sa repete gradinița, din cauza bolii de care sufera. Copiii speciali nu-și gasesc locul intr-un…

- Doua cadre didactice din județul Gorj au fost confirmate cu coronavirus. Este vorba de un profesor de la Liceul Teoretic Novaci și o invațatoare de la Grupul Școlar din Turceni. La Novaci, cursurile se desfașoara in scenariul roșu, din cauza ca toți profesorii au intrat in izolare, fiind contacți ai…

- Primul sunet de clopoțel din noul an școlar a venit ieri cu multe emoții, atat pentru copii, cat și pentru parinți. Imbracați in uniforme, cu codițe sau tunși frumos, cu ghiozdanele in spate și cu masca pe nascuc, copiii vedetelor au pașit in salile de clase cu regulile pandemiei deja invațate, noteaza…

- Copiii din satele Vasieni și Codrul Nou, raionul Telenesti, au, in sfarsit, unde sa-si petreaca vesel timpul liber, dar si in siguranta. Si asta dupa ce in ambele localitati a fost amenajat cate un teren de joaca.

- Copiii din mai multe zone ale municipiului Radauți beneficiaza de condiții moderne de joaca. Este vorba de mai multe locuri de joaca amenajate in ultimii 3 ani, cu fonduri de la bugetul local al Primariei Radauți. Astfel de spații au aparut pe strada Garii, dar și in cartierele Obor și Mihai ...

- Bucurie mare pentru copiii din satele Elizavetovca, raionul Donduseni si Coteala, raionul Briceni. In aceste localitati au fost amenajate terenuri de joaca moderne. Unii micuti spun ca pana acum puteau doar sa viseze la un asemenea spatiu pentru joaca.

- Ziarul Unirea Beniamin Todosiu, copreședintele USR – PLUS Alba: Investim in educație, investim in viitor! Copiii noștri merita școli moderne și educație de calitate Educația este cel mai important domeniu pentru echipa USR – PLUS care va ajunge in Consiliul Județean Alba, aceasta avand pregatite proiecte…