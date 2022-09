Stiri pe aceeasi tema

- Invatatorii si profesorii cu vocatie construiesc Romania viitorului. Chiar daca sistemul de invatamant este intr-o permanenta reforma si problemele se rostogolesc an de an, jurnalistii TVR INFO au gasit profii de 10. Cei care invata Romania - o noua campanie a Stirilor TVR.

- La TVR 1 si TVR Info marcam inceputul anului scolar cu lansarea unei campanii inedite despre educatorii, invatatorii si profesorii cu vocatie, pe care i-am gasit de-a lungul si de-a latul tarii. In orase mari si localitati mici.

- Mai mult de doi din cinci (44%) dintre copiii ai caror parinți lucreaza in strainatate au ramas in țara fara mama alaturi, fie ca aceasta este plecata impreuna cu tatal, fie ca este singurul parinte plecat din familie, arata o ancheta realizata de Salvați Copiii

- Fundația Umanitara „Nord 2001" – Sange pentru Romania a demarat recent o campanie de strangere de fonduri pentru un copil in varsta de 13 ani care are nevoie de recuperare și tratament dupa doua operații pe creier.Este vorba de Alexandru Felix Danciu, elev in clasa a VII-a, la ...

- Romanița Iovan a fost invitata la podcastul lui Ameri Nasrin, unde a povestit cu ochii in lacrimi despre cat de greu i-a fost ei și fiului ei dupa moartea pilotului Adrian Iovan. Creatoarea de moda a fost foarte afectata dupa tragedia din Munții Apuseni. In ianuarie 2014, pilotul Adrian Iovan a murit…

- Un martor ocular surprinde momentul in care fostul prim-ministru japonez Shinzo Abe este impușcat in timp ce susține un discurs de campanie in orașul Nara, in vestul țarii. Cel mai longeviv lider al Japoniei a murit vineri, la cateva ore dupa ce a fost impușcat, șocand o țara in care violența politica…

- Accident grav pe DN 25, in localitatea Liesti, din judetul Galati. Un minor de 16 ani, care circula pe bicicleta, a fost lovit de un camion, in timp ce a traversat strada neregulamentar. O camera de supraveghere a surprins momentul dramatic.

- Un copil ucrainean cazat in tabara mobila de la Radauți a fost sarbatorit joi la implinirea varstei de 4 ani. Momentul a fost organizat de pompierii impreuna cu voluntariide la Salvați Copiii. ”Din cei aproape o suta de cetațeni ucraineni, care sunt cazați in tabara mobila de refugiați instalata in…