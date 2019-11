Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul propune o abordare comparativa a terapiei și managementul durerii prin prisma medicinei tradiționale chineze și thailandeze și a medicinei occidentale. Centrul Avansat de Cercetari Medicale si Farmaceutice din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) din…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat cea de-a 26-a ediție a Galei Excelenței in Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș! Evenimentul a devenit unul de referința in vestul țarii, fiind cartea de vizita a succesului și performanței in afaceri și a avut loc seara trecuta. Organizat…

- CCIAT a organizat astazi, in Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT, un FORUM INTERNAȚIONAL DE AFACERI, la care au participat delegații din Federația Rusa – Grecia – Republica Ceha – Romania. Evenimentul a fost organizat in contextul misiunilor economice și al vizitelor organizate de CCIA…

- Timișorenii sunt așteptați sa asiste la un spectacol inedit. Este vorba de primul music-hall cu subiect istoric romanesc, „Fiicele lui Dracula”, care va incepe vineri, 25 octombrie, de la ora 19.00, in sala Operei Naționale Romane din Timișoara. Spectacolul este susținut de catre studenții primei Academii…

- Un nou ansamblu orchestral, infiintat la initiativa directorilor sai artistici, violonistul Alexandru Tomescu si violistul Ladislau Cristian Andris, Romanian Chamber Orchestra – in concert la Arad pe 1 noiembrie (Sala Filarmonicii de Stat), la Timisoara (Sala Filarmonicii „Banatul”) pe 2 noiembrie si…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un Forum Internațional de Afaceri, la Timișoara. Evenimentul reprezinta o premiera atat pentru CCIAT, cat și pentru sistemul cameral din Romania.

- In acest final de saptamana, timisorenii sunt invitati in parcul Iulius Garden, la seri cu cinema in aer liber. Serile Filmului Romanesc aduce la Timisoara nume importante din cinematografia romaneasca.

- Timișorenii sunt invitați, la mijlocul lunii septembrie, la Serile Filmului Romanesc. Evenimentul, care s-a desfașurat de zece ediții la Iași, vine pentru prima data in orașul de pe Bega. Festivalul care se va desfașura la Iulius Town aduce la Timișoara nume importante din cinematografia romaneasca…