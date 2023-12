Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane, izolate in urma inundatiilor din IndiaPloile abundente au paralizat mai multe regiuni din statul Tamil Nadu din sudul Indiei, inundand drumuri si perturband serviciile feroviare, in timp ce autoritatile incearca sa salveze persoanele ramase izolate, transmite marti Reuters, conform…

- Locuitorii din Chennai, un oraș inundat din sudul Indiei, au patruns prin apa pana la genunchi, miercuri (6 decembrie), dupa ce ciclonul Michaung a intrat in coasta de sud, aducand ploi abundente și vanturi care au smuls copacii și au avariat drumurile, potrivit Reuters. Aproximativ o duzina de oameni,…

- Ploile torențiale și vantul puternic au provocat inundații și pagube in sudul Indiei, marți. Cel puțin noua persoane, inclusiv un copil, au fost ucise in Andhra Pradesh și Tamil Nadu.Un baiat de 4 ani a murit in districtul Tirupati, statul Andhra Pradesh, dupa ce un zid a cazut peste el, a declarat…

- Mii de persoane au fost evacuate in timp ce un ciclon sever se apropie de sudul Indiei, iar mai multe masuri pentru a limita proporțiile dezastrului au fost luate, potrivit Reuters. Ploile torentiale au inundat strazile din Chennai, in sudul Indiei, luni (4 decembrie), in timp ce autoritatile au inchis…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata, unele fabrici au fost inchise, iar pista unuia dintre cele mai aglomerate aeroporturi din India a fost acoperita de ape in urma ploilor torentiale, in contextul unui ciclon puternic ce se apropia luni de coastele a doua state sudice, informeaza Reuters.Ciclonul…

- Cel puțin doua persoane au murit, iar pista unuia dintre cele mai aglomerate aeroporturi din India a fost inundata din cauza ploilor torențiale. Autoritatile din sudul Indiei au inchis luni scoli si birouri, au oprit zboruri si au evacuat zone de coasta inaintea unei furtuni ciclonice puternice care…

- Numarul persoanelor ucise in urma inundatiilor provocate de ploile abundente din Somalia a ajuns la 96, a anuntat, sambata, agentia de presa de stat SONNA, relateaza Reuters, citat de news.ro."Bilantul inundatiilor din Somalia urca la 96 de morti", a declarat SONNA intr-o postare pe X, fostul Twitter,…

- Cel puțin 157 de persoane au fost ucise in urma cutremurului care a lovit in noaptea de vineri spre sambata o zona izolata din nord-vestul Nepalului și care a daramat mai multe cladiri, potrivit poliției, in timp ce oficialii au avertizat ca bilanțul victimelor ar putea crește. Cutremurul a avut magnitudinea…