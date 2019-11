Inundaţii pe Coasta de Azur - două persoane dispărute, alte două rănite Doua persoane au disparut, alte doua au fost ranite si sute de locuinte au fost inundate pe Coasta de Azur, o regiune din sudul Frantei, in urma unor precipitatii abundente care au provocat viituri, informeaza AFP.



Cele doua persoane disparute sunt un barbat de 77 de ani si un localnic care a cazut in albia unui rau.



In doua departamente franceze care sunt vizate de un cod rosu de inundatii emis de Meteo-France, Alpes-Maritimes si Var, cei 1.600 de pompieri mobilizati in teritoriu au primit cateva mii de apeluri telefonice si au realizat incepand de vineri sute de interventii.

