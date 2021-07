Stiri pe aceeasi tema

- In contextul avertizarii de Cod Roșu fenomene meteo periculoase, pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați sa intervina la zece situații de urgenta. Noua intervenții au fost in Lugoj, pe strada Corneliu Coposu, unde a fost inundata strada pe o lungime de aproximativ 800 de metri, dar și 12 subsoluri…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni seara, o noua avertizare nowcasting Cod rosu de averse torentiale, valabila pana la ora 21:45 in localitati din judetele Caras-Severin si Timis. Astfel, in Caras-Severin (Resita, Caransebes, Bocsa, Carasova, Bucosnita, Lupac, Constantin…

- A fost cod galben de ploi și vijelii in Timiș noaptea trecuta, iar pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați sa intervina in cateva localitați. Astfel, pompierii au degajat șase copaci cazuți pe carosabil ori pe mașini in Lovrin (1), Grabaț (1) și Lugoj (4). De asemenea, la Lugoj au intervenit pentru…

- Subsolul unui spital din judetul Prahova si cel al unei case de copii, mai multe locuinte, un restaurant, o pensiune si o benzinarie au fost inundate, vineri, pe fondul avertizarilor de vreme rea, pompierii fiind solicitati sa intervina in 11 localitati. Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul…

- La fata locului au intervenit noua subofiteri de la Sectia de Pompieri din localitatea Macin. Urmare a precipitatiilor cazute in aceasta dupa amiaza, pompierii militari din cadrul ISU Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru evacuarea apei din patru gospodarii, dupa cum urmeaza: localitatea Macin,…

- Accident grav la Șag in duminica Floriilor. Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați la ora 16:47 sa intervina la un accident rutier pe E70, in localitatea Șag. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere, un echipaj SMURD și trei ambulanțe.…