- Furtuna Babet a provocat, in noaptea de vineri spre sambata, inundatii importante si pagube materiale in orasele de coasta din Danemarca si a lasat fara electricitate pana la 20.000 de locuinte din Norvegia.

- Moștenitorii lui Silvio Berlusconi cantaresc soarta colecției sale de arta, in cea mai mare parte lipsita de valoare, chiar daca fostul premier al Italiei a investit 20 de milioane de euro in ea. Majoritatea operelor de arta au fost cumparate de la televizor și sunt depozitate acum la Milano, transmite…

- Numarul tinerilor din Italia a scazut cu aproape un sfert in ultimii 20 de ani din cauza scaderii ratei natalitații, relateaza G4media.ro . In prezent, Italia are cele mai puține persoane cu varste cuprinse intre 18 și 34 de ani, raportat la populația sa, dintre toate țarile din Uniunea Europeana. Intr-un…

- Ploi torentiale considerate cele mai puternice de un secol au provocat inundatii in nordul Iranului care s-au soldat cu 20 de raniti si au cauzat pagube, anunta marti, 19 septembrie, o publicatie locala, relateaza News.ro. Ploile care sunt frecvente in nordul Iranului, au inceput duminica. Cel mai afectat…

- „Odata ajuns la guvernare, trebuie sa gasești soluții, in loc de țapi ispașitori”, a explicat Claudio Cerasa, editorul cotidianului centrist italian Il Foglio, citat de Politico.Inainte de a deveni prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni a fost una dintre cele mai puternice voci din UE in materie de migrație.…

- Sunt probleme din cauza ploilor și alunecarilor de teren in vestul Austriei și in nordul Italiei. Este alerta cod rosu in Slovenia, din cauza ploilor masive și a riscului major de inundații. Potrivit unei avertizari transmise de MAE, cele mai afectate zone sunt centrul și nordul țarii.

- „O cantareata unica, o mare muziciana, o mare artista, o mare femeie a murit. Cultivata, rafinata, generoasa, simpla”, a scris Marco Russo, pe contul sau de Facebook. Potrivit agentiei Ansa, cantareata a murit in locuinta sa din New York, SUA. Nascuta la 24 februarie 1934 la Savona, in nord-vestul Italiei,…