- Pompierii intervin, duminica dupa-amiaza, pentru evacuarea apei din mai multe curți și subsoluri din București, inundate in urma ploilor abundente. Capitala se afla sub avertizare Cod portocaliu de furtuni pana la ora 18.30.Potrivit ISU București, pompierii intervin cu motopompe pentru extragerea…

- Un incendiu puternic se manifesta, duminica seara, la doua hale cu ambalaje din Bucuresti, pe Bulevardul Metalurgiei, pe o suprafata de 1.500 de metri patrati. Pompierii intervin cu 20 de autospeciale si exista risc de extindere la o hala de 1.000 de metri patrati si la o cladire de...

- Incidentul socant a avut loc sambata pe bulevardul Alexandru Obregia din Capitala. Fetita de 10 ani ar fi fost lasata singura in sufragerie, iar parintii ei se aflau intr-o alta camera din apartament. La un moment, copila a cazut de la etajul 1 al blocului, spre groaza parintilor ei care au…

- Un incendiu a izbucnit joi, pe strada Ion Sahighian dn Bucuresti. Incendiul s a produs la un transformator electric.Pompierii bucuresteni intervin joi pe strada Ion Sahighian din Capitala. Incendiul se manifesta cu degajare de fum si pe o suprafata de aproximativ 100 mp.In vecinatate sunt spatii comerciale.…

- Un scandal a avut loc luni la sedinta CGBM in care s-a votat testarea a 11.000 de voluntari din Capitala. Un consilier PNL a spus ca proiectul seama a mita electorala. Primaria Capitalei, prin ASSMB, va deconta clinicilor de stat si private testarea, in prima faza, pentru 11.000 de bucuresteni care…

- Avem aproximativ 300.000 de locuri de parcare publice in orașul asta pe care le inchiriem cu aproximativ 10 milioane de lei pe an (8.453.794 la care se adauga și incasarile de la sectoarele 1 și 6, cate or fi) unui numar relativ egal de mașini. Primaria Capitalei gestioneaza și ea 18.658 de locuri…