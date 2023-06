INUNDAȚII – Cod portocaliu valabil până diseară Avertisment de la hidrologi O avertizare de tip Cod portocaliu a fost emisa de autoritați astazi, 25 iunie, aceasta fiind valabila pana diseara la ora 19.00. Sunt vizate raurile din bazinele hidrografice Iza – bazin amonte S.H. Stramtura. Hidrologii avertizeaza ca datorita precipitațiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate și propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu posibile depasiri ale COTELOR DE INUNDATIE pe raurile din… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

