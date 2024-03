Întrevedere Iohannis-prim-ministrul Finlandei: Discuții foarte bune Președintele Iohannis iși manifesta aprecierea fața de contribuția Finlandei la consolidarea flancului estic, sprijinind in același timp UA. „Discuții foarte bune cu PM Petteri Orpo privind dezvoltarea in continuare a relației noastre bilaterale excelente și coordonare ca parteneri UE și aliați NATO”, a scris Iohannis pe X. Președintele a adaugat ca apreciaza contribuția Finlandei, ca nou membru NATO , la flancului estic, sprijinind in același timp UA. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

