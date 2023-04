Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 10 aprilie, sunt programate lucrari in mai multe localitați. Ca urmare, intre orele 8-15 se va opri apa pe strazile Griviței și Principala din Buziaș pentru reabilitarea conductei de aprovizionare, iar intre orele 10-13 se va intrerupe furnizarea apei in Sacoșu Turcesc pentru conectarea forajelor…

- Aquatim a anunțat intreruperi programate in alimentarea cu apa maine, 27 martie, la Buziaș și Covaci. Astfel, intre orele 8-15, in Buziaș se va intrerupe furnizarea apei pe strazile Avram Iancu, Florilor și Campului pentru lucrari la rețeaua de distribuție iar intre orele 9-15 se va opri apa in Covaci…

- Aquatim a anunțat ca va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați in zilele urmatoare. Astfel, luni, 13 martie, intre orele 9-14 se va intrerupe furnizarea apei in Bichigi, Temerești și in Faget, pe strazile Ștefan cel Mare, Calea Lugojului, Coriolan Brediceanu,…

- Aquatim a anunțat intreruperea alimentarii cu apa, azi, intre orele 8-15, pentru remedierea unor avarii pe strazile Bulevardul Constantin Brancoveanu, Matei Basarab, Crișan, Virgil Onițiu, din Timișoara, respectiv in Moșnița Noua și Remetea Mare. De asemenea, presiunea va fi scazuta la Vucova, intre…

- Aquatim a anunțat intreruperea alimentarii cu apa, astazi, pana la ora 15, pentru remedierea unor avarii pe strazile Ulpia Traiana, Matei Basarab și Palmierilor, din Timișoarea, respectiv in Sanmihaiu Roman, Utvin și Chișoda. De asemenea, maine, intre orele 8-18, apa va fi intrerupta pe Bd. Cetații…

- Aquatim a anunțat intreruperi in alimentarea cu apa, pentru remedierea unor avarii, pe strazile Transilvania, Basel, Chișinau, Fagaraș, Bulevardul Constantin Diaconovici Loga, Traian Grozavescu și Calea Șagului, din Timișoara, precum și in Ghiroda și Giroc, pana la ora 15. De asemenea, presiunea va…

- Aquatim a anunțat astazi intreruperea apei pentru remedierea unor avarii, pana la ora 15, pe strazile Gheorghe Lazar, Intrarea Padurarilor, Emanoil Ungureanu, Intrarea Venus și Virgil Onițiu, din Timișoara, precum și in Sacalaz și Utvin. De asemenea, la Vucova presiunea e scazuta, intre orele 9-15,…

- Aquatim a anunțat intreruperea apei din cauza unor avarii, pana la ora 15, in Piața Unirii, pe strazile Oituz, Matei Corvin, Olanda, Carol Davila, Doctor Louis Țurcanu, Cozia, din Timișoara, și in Ghiroda și Șag. „La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa…