Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in zilele de marți și miercuri, 9-10 iunie, in trei localitați din județul Brașov. Astfel, astazi curentul electric va fi interupt conform urmatorului program: in intervalul orar 08.00- 15.00, in Șercaia, pe strada Principalain intervalul orar 09.00- 13.00, in Cristian, pe strada Vulcanuluiin intervalul orar 13.30- 16.30, in Codlea, pe strazile Unirii, Tudor Vladimirescu, Libertații, 9 Mai-parțial bl.18, 23, 41, 43. Maine, 10 iunie, alimentarea cu energie…