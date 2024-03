Stiri pe aceeasi tema

- In prezent niciun tren nu face mai puțin de 3 ore și 15 minute, insa peste cațiva ani, dupa ce vor fi terminate lucrarile de modernizare, durata calatoriei va scadea și cu aproape doua ore pentru unele trenuri. Pe varianta mai scurte, de 209 km, sunt și trenuri care fac peste patru ore. Acum 30 de ani…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman ” gazduiește in perioada 1 martie – 31 martie 2024 expoziția de carte intitulata „Scriitorii lunii martie”. Iubitorii de carte vor putea admira in Sala „Acad. Dinu C. Giurescu” a Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” expoziția de carte dedicata…

- Steaua a trecut in penultimul act de Dinamo cu 3-1, iar Rapidul a invins-o pe Arcada Galați tot cu 3-1. Finala Cupei Romaniei se va disputa duminica, de la ora 18.00, la Mioveni. Finala Cupei Romaniei la volei masculin va fi transmisa de la ora 18:00 de TVR 3. Cupa Romaniei va ajunge in 2024 la București,…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca la aceasta ora circulatia feroviara se desfasoara in conditii de iarna, in special pe raza Sucursalelor Regionale CF Iasi, Galati, Craiova, Constanta, Bucuresti si Brasov din cauza vantului puternic, ninsorii, viscolului si temperaturilor scazute.…

- SCMU Craiova a pierdut meciul cu CSM București, din runda a 13-a a Ligii Florilor, scor 31-35, dar evoluția echipei oltene pe aproape intreaga durata a meciului a fost una buna, mulțumitoare. De aceeași parere a fost și Florentina Stanciu, antrenorul secund al Craiovei, care considera ca echipa sa a…

- SCMU Craiova a sperat o repriza, dar apoi s-a vazut invinsa! Echipa feminina de handbal a pierdut meciul disputat miercuri seara, in Sala Polivalenta, impotriva campioanei Romaniei CSM București, scor 35-31, la capatul unui meci deschis, placut ochiului, in care echipa mai valoroasa s-a impus. Oltencele…

- Fototapetul personalizat reprezinta o modalitate captivanta de a transforma spațiile interioare, oferind o abordare unica și personalizata a designului. Insa, odata cu creșterea popularitații acestui element decorativ, apar și numeroase intrebari. Iata un ghid detaliat care raspunde la cele mai frecvente…

- Medicii Adrian Enache și Ana Maria Ene, formați in spitalele de neurochirurgie de top din București, alaturi de prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea sau prof. univ. dr. Gabriel Iacob, ofera acum servicii medicale de specialitate și la Buzau, in cadrul Clinicii Angi San. Clinica Angi San anunța ca…