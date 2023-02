Stiri pe aceeasi tema

- Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet masculin este gazduit de Sala Sporturilor din Constanța, unde luni, 13 februarie, s-au disputat semifinalele: U-Banca Transilvania Cluj-Napoca – SCM U Craiova 88-64 și CSM Oradea – CSM Constanța 81-73 (FOTO, cu oradenii in echipament alb). Finala este programata…

- Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste la aceasta ora meciul de baschet dintre CSM Constanta si CSM Oradea contand pentru semifinalele Cupei Romaniei.Cine castiga aceasta partida va intalni, miercuri, in finala, U BT Cluj Napoca, care, tot astazi, la Constanta, a invins in penultimul…

- Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste astazi semifinalele Cupei Romaniei la baschet, intrecerea masculina, dupa programul:Ora 17.15 U BT Cluj Napoca SCM CraiovaOra 20.00 CSM Constanta CSM Oradea. Intrarea la meciuri este libera. La primul sau sezon in Cupa Romaniei, CSM Constanta…

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta a realizat performanta calificarii in semifinalele Cupei Romaniei, faza a competitiei in care va intalni CSM Oradea, luni, 13 februarie, de la ora 20.00.In celalalt meci din penultimul act se vor intalni U BT Cluj Napoca si SCMU Craiova, tot luni, de la ora…

- Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet, intrecerea masculina, se va disputa la Constanta, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo;, in perioada 11 ndash; 15 februarie. Finala este programata miercuri, 15 februarie, de la ora 19.00. Printre cele opt echipe calificate se numara si CSM Constanta,…

- Organizarea turneului Final 8 al Cupei Romaniei la baschet masculin a fost atribuita echipei CSM Constanta, in urma sedintei desfasurate la Sibiu, in prezenta reprezentantilor echipelor participante in Liga Nationala.Turneul va fi gazduit de Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, sferturile…

