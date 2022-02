Între a pleca în refugiu și a lupta cu arma în mână: Cernăuți, stare de spirit Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decretat miercuri o zi a unitații naționale, in contextul informațiilor vehiculate in presa ca in aceasta zi ar putea avea loc invazia Rusiei. Un miting al solidaritații naționale a avut loc miercuri dimineața in Piața Principala din Cernauți, cel mai mare oraș ucrainian de la granița cu Romania și cu o importanta comunitate de romani. Astfel, cateva sute de persoane cu steaguri s-au adunat in Piața Principala din Cernauți, de Ziua solidaritații naționale. Ei au cantat cantece patriotice și au facut apel la pace, sperand ca razboiul nu va incepe. „Suntem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

