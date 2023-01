Stiri pe aceeasi tema

- ​Șeful Cailor Ferate din Ucraina a anunțat ca revin dupa 17 ani trenurile pe o linie de granița, catre Valea Vișeului. Alexander Kamișin spune, pe Twitter, ca Ucraina a facut reparațiile necesare in doua luni, dar a așteptat inca patru luni ca CFR Infrastructura sa termine partea sa de lucrari. Pe noua…

- CSM Tg.Mureș va intalni, sambata, in deplasare, pe Rapid București, intr-un meci din cea de-a 15-a etapa a Ligii Naționale de baschet masculin, Conferința A. Inaintea acestui joc, programat de la ora 18.00, in sala Rapid, mureșenii se claseaza pe locul VII cu 18 puncte, iar formația bucureșteana ocupa…

- Misiune de salvare a unei bovine In dupa amiaza zilei de 12 ianaurie, in jurul orei 17:30, pompierii militari au fost solicitati sa intervina pentru salvarea unei bovine ramasa impotmolita intr o mlastina, in apropiere de localitatea Satu Nou.Un echipaj de interventie, cu o autospeciala de stingere,…

- Aflata pe o pozitie nu foarte comoda in clasamentul Ligii Nationale de handbal feminin, HC Zalau incearca sa se agate de orice punct, indiferent de adversar, pentru a scapa de „zona fierbinte” a clasamentului. Joi dupa-amiaza, de la ora 17:30, echipa condusa de Gheorghe Tadici va primi vizita formatiei…

- Ajutoarele Mosului, in "misiune" la copii defavorizati si seniori din centre de asistenta sociala Politistii hunedoreni – alaturi de colegii din cadrul Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara

- Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai explixa Ordonanța trenuleț prin care se iau mai multe masuri pentru contracararea efectelor nocive ale inflației. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Romanul Istvan Kovacs (38 de ani), arbitru de rezerva in Uruguay - Coreea de Sud, partida din grupa H de la Campionatul Mondial, a avut propriul lui „meci”. Reporterii GSP Andrei Craițoiu și Dan Udrea au transmis live, de la masa presei, cele mai tari informații de la Uruguay - Coreea de Sud Kovacs,…

- Carlo Ancelotti (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a dezvaluit ca atacantul Karim Benzema (34) nu va juca luni in meciul de campionat cu Rayo Vallecano. Devansata in fruntea clasamentului de Barcelona, dupa victoria catalanilor cu Almeria, 2-0, Real Madrid este nevoita sa caștige luni seara in…