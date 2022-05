Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, 25 mai, doua proiecte de lege prin care tara noastra se retrage din Banca Internationala de Cooperare Economica si Banca Internationala de Investitii, ambele banci avand actionariat rusesc. Romania face acest pas in coordonare cu alte țari…

- Agentia de rating Fitch Ratings a retras ratingul de credit al Bancii Internationale de Investitii (IIB), cea la care Rusia are control majoritar si care in prezent are o emisiune de obligatiuni de 500 mil. lei la Bursa de Valori Bucuresti. „Banca Internationala de Investitii informeaza prin prezenta…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat ca era de așteptat ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa majoreze dobanda de referinta, dat fiind contextul macroeconomic in care ne aflam. Liderul social-democraților a mai susținut ca toate tarile care se invecineaza cu Ucraina au ajuns sa se imprumute…

- Moscova a anunțat Polonia și Bulgaria ca, incepand de astazi, va opri livrarile de gaze naturale, dupa refuzul acestora de a face plațile in ruble pentru gigantul energetic rus Gazprom in ruble.

- Ministrul maghiar de Externe a venit in Romania pentru a multumi UDMR-ului pentru contributia la victoria Fidesz in alegeri. Potrivit lui Hunor Kelemen, marea majoritate a maghiarilor din Transilvania, care au votat pentru Fidesz-KDNP, a spus da politicilor nationale din ultimii 12 ani ale Ungariei,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a comis o mare greseala invadand Ucraina, acuza joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, inaintea inceperii unui summit extraordinar al Aliantei Nord-Atlantice, la Bruxelles, relateaza AFP. ”Presedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski se va adresa liderilor Aliantei,…

- Fitch a redus ratingul Bancii Internaționale de Cooperare Economica (BICE) la B-, de la BB+.Cel mai mare acționar este Rusia, cu aproape 52%. Romania deține 7,1%. Alte țari sunt: Cehia, Polonia, Bulgaria, Slovacia, Mongolia și Vietnam.

- Ungaria autorizeaza desfasurarea de trupe ale NATO in vestul tarii si tranzitarea teritoriului sau de transporturi de arme catre alte state membre ale NATO, potrivit unui decret semnat de premierul Viktor Orban si publicat luni in monitorul oficial, informeaza Agerpres , care preia Reuters. Decretul…