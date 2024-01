Întoarcerea Regelui. Zarurile au fost aruncate Real Madrid a revenit pe primul loc in ierarhia cluburilor cu cele mai mari venituri. 831 de milioane de euro. Nimic surprinzator, mai ales in duelul indirect cu Manchester City. Cluburile engleze au anul acesta doar opt reprezentante in Football Money League. Explicabil. Vestea cea mai buna o primește insa Radu Dragușin, jucatorul lui Hotspur. Tottenham este a patra echipa din Premier League in clasamentul deja clasic realizat de Deloitte. Devansați doar City, ManUnited și Liverpool, Spurs sunt peste Chelsea, Arsenal, Newcastle și Westham. Prețul loialitațiiAltfel spus, Tottenham a dat peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

