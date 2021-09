Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna s-a declarat dezamagit de discuția cu președintele Klaus Iohannis, pe care a catalogat-o ca fiind “mai mult formala, chiar benigna”. Barna a susținut ca USR PLUS este deschis la negocieri, doar daca premierul Florin Cițu va fi schimbat din funcție, iar șeful statului…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș nu va fi prezent la discuțiile pe care Dan Barna le va avea marți dupa-amiaza la Cotroceni, la ora 16, pe tema crizei din coaliția de guvernare. Dacian Cioloș, care este și președintele grupului Renew Europe, are o vizita de lucru la Palatul Elysee, cu Emmanuel…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna a declarat, luni seara, cand a anunțat ruperea coaliției de guvernare, ca a fost sunat de la Palatul Cotroceni sa fie prezent marți dupa-amiaza la o intalnire cu președintele Klaus Iohannis. Dan Barna a explicat ca planul A a fost moțiunea de cenzura impotriva lui Florin…

- Emil Boc ar putea sa candideze, de miercuri. 25 august, la un post de “Ghița Pristanda” din O scrisoare pierduta a lui Caragiale. “Doua la primarie, doua la prefectura, … curat murdar, coane Fanica”, numara Pristanda cele 44 de steaguri, care erau, de fapt, 11. “Noi, de cand am preluat creșele, de la…

- Dan Barna susține, intr-o postare in care ii ia apararea primariței sectorului 1, Clotilde Armand, ca Gabriela Firea nu sta in București, deci nu poate semna pentru referendumul de demitere, și nici Victor Ponta nu sta in sectorul 1, ca sa poata semna. Numai ca liderul USR PLUS uita ca Gabriela Firea…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna a fost prezent la la lansarea albumului trupei Lunatic cu piesa ”Fericiti in Romania” care cuprinde versuri precum ”Daca era Dan Barna presedinte, nu mai venea nici pandemia / Eram imuni la saracie si traiam fericiti in Romania”. Barna a declarat ca totul a fost o surpriza…

- Copreședintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat, joi, ca lupta pentru șefia formațiunii pe Capitala se anunța a fi “interesanta”, candidații fiind Octavian Berceanu, șeful Garzii de Mediu (USR) și Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații (PLUS). “Vlad Voiculescu e un profil definit, construit. Tavi…