- Primele rezultate ale exit poll-urilor realizate de casele de sondare a opiniei publice la comanda PSD și PNL la alegerile locale și europarlamentare, arata ca, in București, in cursa pentru Primaria Capitalei, Nicușor Dan a caștigat detașat alegerile. EXIT-POLL Curs-Avangarde: Alegeri București: Nicușor…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, candidat al PUSL la Primaria Capitalei, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca nu se retrage din cursa pentru Primaria Capitalei. ”Imi pare rau pentru familia mea, pentru copiii si nepotii mei care au fost hauituiti, batjocoriti. Imi pare rau pentru…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, și-a lansat programul de guvernare locala2024 – 2028, prin care isi propune sa continue proiectele incepute in mandatul anterior de primar general, aduce noi idei derivate din realitatile socio-economice ale Capitalei, dar si din propunerile primite…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea se va afla pe primul loc pe buletinul de vot la alegerile pentru Primaria Capitalei din 9 iunie, urmata de Sebastian Burduja (PNL) si Mihai Enache (AUR). Nicusor Dan, actualul primar, se afla pe locul 8 pe buletinul de vot, ca independent, in timp…

- Bucurestenii au de ales, in 9 iunie, intre „fapte concrete si experimente ratate”, intre „primarul oamenilor si primarul impotriva oamenilor”, afirma candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea. Firea a facut o comparatie intre ce a realizat ea pe vremea cand a ocupat fotoliul de primar si…

- Campania electorala pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie incepe vineri, 10 mai, și se va incheia pe 8 iunie, la ora 7.00. 2024 este primul an in care toate alegerile au loc in același an. Alegerile locale și cele parlamentare se organizeaza o data la patru ani, in timp ce scrutinele…

- PSD și PNL au decis sa candideze separat la Primaria Capitalei, renuntand astfel la candidatura lui Catalin Cirstoiu dupa 14 ore de negocieri si dupa ce Cirsoiu s-a aflat luni timp de peste cinci ore la Palatul Victoria, pentru discutii. Ca urmare a acestei decizii, Gabriela Firea si Sebastian Burduja…

- Daca duminica viitoare are avea loc alegeri locale, 46,1% dintre bucuresteni ar vota cu actualul primar general, 41,1% cu Cristian Popescu Piedone, iar 10,01% cu Catalin Cirstoiu, reiese dintr-un sondaj de opinie realizat la comanda candidatului independent la Primaria Capitalei, Nicusor Dan. Daca duminica…