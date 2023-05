Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mureș a respins vineri, 21 aprilie, solicitarea Direcției Școli din cadrul Primariei Municipiului Targu Mureș și a Liceului Teoretic "Bolyai Farkas" din Targu Mureș cu privire la acordarea avizului conform pentru inființarea unei structuri…

- Adina-Nicoleta Petruț, eleva in clasa a XI-a la Colegiul Național Pedagogic "Mihai Eminescu", a obținut Mențiune Speciala la Olimpiada Naționala de Pedagogie-Psihologie – licee pedagogice, 2023, disciplina Psihologia Varstelor, competiție școlara desfașurata in perioada 10-12 aprilie, in municipiul…

- David Mathe, elev in clasa a VII-a C la Școala Gimnaziala "Dacia" din Targu Mureș a obținut medalie de argint la Olimpiada Naționala de Matematica, competiție școlara care a avut loc in perioada 10-14 aprilie 2023, la Cheile Gradiștei, Brașov. Performanța remarcabila obținuta de David Mathe a fost completata…

- Cotidianul Zi de Zi a testat capacitatea robotului conversațional ChatGPT de a se angaja intr-o discuție pe teme administrative, adresandu-i un set de intrebari despre subiecte de actualitate din și despre județul Mureș. Una din intrebarile adresate a fost urmatoarea: "Cum vezi dezvoltarea municipiului…

- Studenții Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș s-au aflat astazi, 14 martie, in mijlocul liceenilor din clasele a XI-a și a XII-a, din cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga" Reghin și a Colegiului „Petru Maior" Reghin, pentru a-i ghida intr-un…

- Florea Ispir, legenda a clubului ASA Targu Mureș, dar și a fotbalului romanesc, a acordat un interviu amplu, de colecție, pentru principalul ziar de sport din țara, Gazeta Sporturilor. "Veneau cam 10.000 la fiecare meci, iar cand incepeau sa strige „Shakespeare", asa imi spuneau, mi se facea pielea…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a semnat vineri, 10 februarie, la Ministerul Dezvoltarii, Administrației Publice și Lucrarilor Publice, contracte de finanțare din fonduri PNRR a proiectelor de izolare termica pentru doua școli. "Școlile care vor fi intra in reabilitare sunt urmatoarele:…

- In data de 25 ianuarie, mai mulți elevi ai liceului nostru au concurat cu alți tineri din județul Mureș, dar au lucrat și in echipa, dovedind ca sunt foarte pricepuți in a traduce din și in engleza sau franceza. Astazi au fost premiați in cadrul festivitații ce a avut loc la Colegiul Național"Unirea".…