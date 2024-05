Concursul Național de Pescuit pentru Nevăzători, la a 6-a ediție La complexul de agrement de la Balta „Zatun”, situata pe malul Dunarii, in apropierea Galațiului, a avut loc cea de a 6-a ediție a Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevazatori. Pentru mulți pare incredibila știrea organizarii unui concurs de pescuit pentru persoanele cu deficiențe de vedere, dar este posibil ca și nevazatorii sa dea […] The post Concursul Național de Pescuit pentru Nevazatori, la a 6-a ediție appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

